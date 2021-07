Berti: “Barella ha la mia cattiveria pazzesca. Con l’Austria buon segno. Pessina…”

Le dichiarazioni ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport di Nicola Berti, ex centrocampista dell'Inter, su Nicolò Barella e non solo

"Nicolò è simile a me, l’ho sempre detto: vive le partite come facevo io, ha la cattiveria pazzesca che avevo io, gli si gonfiano le vene come a me, corre come un disperato perché non si dà pace finché non fa quello che ha in testa. Tecnicamente è più bravo, io ero più forte fisicamente: forse quel gol lì farebbe più fatica a segnarlo, ma la porta ce l’ha in testa sempre".