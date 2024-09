Stefano Tino , Managing Director Italia Betsson Group, ha parlato del lavoro fatto in vista di questo derby e delle future iniziative che coinvolgeranno l' Inter : "Abbiamo lavorato per questo match per due mesi. Ci sarà uno show importante. Questo è il primo di tanti derby".

"Noi ad oggi organizziamo eventi di diversi sport minori, l'idea che abbiamo con l'Inter è quella di utilizzarla come capofila per dare evidenza agli altri sport del nostro Betsson club. Abbiamo diverse attività in programma. Stiamo cercando di creare empatia con i tifosi. Per il match contro la Juve ci sarà una nuova sorpresa, in una zona specifica di Milano. Ci sarà l'inaugurazione di una cosa. Non spoileriamo nulla", ha concluso Stefano Tino.