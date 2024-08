Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Sam Beukema , centrale del Bologna, è tornato così sulla stagione scorsa: "Annata meravigliosa di un gruppo unico. E non è che all’improvviso abbiamo capito che stava succedendo qualcosa di grosso. Nessun clic. Semplicemente abbiamo battuto la Lazio, poi la Roma. Abbiamo vinto con l’Atalanta, con l’Inter in Coppa Italia. E insomma, dentro la nostra testa a poco a poco ha preso forma la consapevolezza. Ed eccoci in Champions. L’avevamo sognato, ci siamo svegliati ed era realtà.

Io non ho mai disputato la Champions e anche per il club è un’esperienza del tutto nuova. Però la formula è stata rivoluzionata e neppure le altre squadre la conoscono. Noi ovviamente siamo carichi. Scudetto? In realtà non ci siamo posti obiettivi da nessuna parte. Abbiamo appena cominciato, vediamo come va e forse a febbraio potremo fermarci a riflettere. Intanto domenica abbiamo il Napoli e non è una partita banale. L'errore arbitrale su Ndoye con la Juve? Ci abbiamo pensato pure troppo. Sono anche venuti qui al centro sportivo gli arbitri a spiegare l’errore. Meglio dimenticare".