Bezzi: “Italia, Spalletti inadatto come ct. Buffon figura non centrale”

Che ne pensa del ko contro la Svizzera?

"Il colpo va in direzione della Federazione, che ha fatto le scelte. Per me è un ottimo tecnico ma inadatto da ct, perché è un uomo di campo ed è andato in confusione. Ha giocato un Europeo pessimo, abbiamo visto una Nazionale inguardabile. Quando ha detto che ha avuto meno possibilità di altri tecnici, ma non ho visto una Nazionale che almeno lottava. E le responsabilità di Gravina ci sono. Sarebbe stata una cosa logica dover cambiare tutto, arrivando alle dimissioni. E aggiungo che la colpa non era di Ciro Immobile quando si diceva che ci mancava un attaccante che segnasse".