Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Ottavio Bianchi, ex allenatore, ha parlato così del Napoli e della corsa scudetto: “Conte è un uomo di calcio e sa bene che a Napoli bisogna stare con i piedi per terra. Bisogna sorridere poco e lavorare molto. Vivere a Napoli è fantastico ma se ci vivi e vinci è ancora più bello. Quando giocavo io a Napoli c’erano grandi giocatori eppure non vincevamo mai.