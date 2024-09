Bianchi: “Lotta scudetto? E’ presto. Ma Conte con il Napoli senza coppe…”

«Non avendo le coppe può preparare la partita una volta a settimana mentre gli altri lo devono fare ogni 3 giorni. Le altre avversarie per il titolo rischiano di più avendo più impegni. Essere fuori dalle coppe è un grande vantaggio per il campionato. Puoi avere tutti i ricambi possibili, ma alla fine i giocatori chiave sono sempre quelli. Quindi il Napoli deve assolutamente approfittare di questa situazione di vantaggio».

Vede già altre favorite per il titolo?

«È un po’ presto. Posso dire che gli allenatori non devono trovare formule magiche, ma la soluzione a quei numeretti che chiamiamo “tattiche”. Devono lavorare bene in base ai giocatori che hanno a disposizione. Se poi hai giocatori validi e un ambiente serio diventa tutto più facile. Conte in questo è molto bravo perché vuole che ognuno faccia la sua parte e lui supervisiona con grande attenzione».