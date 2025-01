Chiamala se vuoi anche casualità, ma Neres da 5 partite è titolare e il Napoli le ha vinte tutte e 5 perché ha dato più imprevedibilità e ha fornito al Napoli l'opportunità di andare più volte al tiro. Poi sai, io mi affido molto spesso alla smorfia napoletana. Il Napoli ha 47 punti in classifica, 47 nella smorfia è il morto che parla. Tutti quanti pensavano che questa squadra fosse morta a inizio stagione, invece Antonio Conte l'ha presa dal sacello e l'ha portata in alto"

Biasin: "Però scusami Raffaele, questa cosa che stai dicendo è abbastanza irricevibile, perché a inizio stagione non è vero che si diceva il Napoli non valesse nulla; anzi, quando si diceva 'il Napoli è una squadra che può lottare per lo scudetto', voi dicevate 'assolutamente no, il Napoli deve arrivare al quarto posto. Guai a voi che mettete pressione sul Napoli. Io sto dicendo che Antonio Conte lo conosciamo molto bene, ed è bravissimo anche a fare un certo tipo di comunicazione.

Quindi all'inizio della stagione non si poteva dire che il Napoli fosse da scudetto, adesso invece dice che il Napoli da scudetto dà fastidio a qualcuno. No, tutti quanti eravamo consapevoli del fatto che questa è una squadra fortissima. Che il Napoli fosse una squadra in corsa per le primissime posizioni e per quanto mi riguarda per lo scudetto, era un dato di fatto detto da tutti"

Auriemma: "L'hai seguito il campionato scorso, Fabrizio, l'hai seguito il campionato scorso?"

Biasin: "Il campionato scorso è più che anomalo per il Napoli. Raffaele, ti faccio una domanda: è più anomalo il campionato scorso o questo, secondo te?"

Auriemma: "Ma non so quale è più anomalo, io parlo di fatti e il Napoli arriva dal decimo posto"

Trevisani: "Te lo dicono i numeri, Raffaele. Te lo dicono chiaramente qual è il campionato anomalo. Il Napoli ha fatto 80-90 e poi 12 punti perché era gestito in maniera semi-comica. E' ritornato un allenatore forte e il Napoli ritorna a fare 80-90 punti. Non c'è nessuna discussione. E non c'ha manco le coppe. E dai su"