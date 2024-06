Biasin: “Calhanoglu? L’Inter non ha mai pensato al rinnovo. Due mesi fa…”

Nel suo editoriale di oggi per TMW, Fabrizio Biasin torna su quanto emerso negli ultimi giorni attorno ad Hakan Calhanoglu. Questa la sua ricostruzione: "C’è stato il “caso-Calhanoglu”. Oddio, caso, diciamo casetto. O casotto. Vi diciamo quel che sappiamo. E potete prendere il tutto per vero oppure no, noi ve lo diciamo ugualmente. Il Bayern ha bussato alla porta del turco e del suo procuratore più di due mesi fa. Il ragazzo ha correttamente informato il suo club e chiarito di non avere intenzioni “di fuga”.

Lo stesso Hakan - tra i migliori in serie A quest’anno, è così – avrebbe, al limite, gradito un anno in più di contratto. L’Inter dal canto suo non ha mai pensato di andare a rivedere l’accordo e si è messa “in attesa”: caro Bayern, se vuoi siamo qui, fai la tua offerta. Il Bayern ad oggi non si è ancora presentato, Calhanoglu ha già chiarito la sua posizione via social, fine del “casetto” e s’abbracciamo.