Intervenuto a Pressing, Fabrizio Biasin , giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter dopo la vittoria contro il Torino: "E' chiaramente un'Inter diversa dall'anno scorso: sicuramente per i gol subiti, ma l'anno scorso era proprio difficile tirarle in porta. Però attenzione: è sbagliato paragonare quest'anno con il precedente, l'anno scorso è stato perfetto e l'Inter non ha sbagliato niente. Dobbiamo ragionare su questo: in questi due turni di campionato a cavallo dell'Europa solo Inter e Lazio hanno vinto.

L'Europa ti toglie tanto. E' una squadra che ha delle cose da sistemare ma è compatta: vuole difendere lo scudetto fino all'ultimo. La squadra arriva alla sosta con buone certezze: può migliorare ma vedo giocatori che hanno ambizione e voglia non solo in Europa ma anche in campionato. Col Torino ha tirato 29 volte: con più precisione in più magari stavi 5-1. E' vero che bisogna alzare l'attenzione ma non drammatizzare troppo. Poi alcuni singoli devono essere più bravi: Bisseck, ad esempio, non può sbagliare certe cose".