Biasin: “Inter, Bisseck trattato come un povero pirla. Chi lo ha bollato…”

Fino a quel momento era stato tra i migliori in campo. Yann Aurel Bisseck cresce tanto e rapidamente sotto la gestione Simone Inzaghi, anche a Genova ne ha dato dimostrazione, vincendo il ballottaggio con Pavard e giocando una più che buona partita, salvo poi purtroppo regalare il rigore del 2-2. Un episodio però non può compromettere un percorso importante e convincente, come sottolinea anche Fabrizio Biasin.

Questo il suo pensiero condiviso su X: "Da ieri Bisseck viene trattato come un povero pirla e certo la sua pagella non può essere sufficiente. Ma solo per il tocco di mano. Per il resto ha giocato un’ottima partita. Non buona, ottima. Chi lo ha già bollato vive nell’era degli highlights. Alé Bisteccone".