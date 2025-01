Biasin: “Inter, non mi sorprenderebbe vedere questi due acquisti in estate”

Fabrizio Biasin, ospite del canale Twitch di Fcinter1908.it questo pomeriggio, si è proiettato anche su quella che potrebbe essere la sessione estiva di mercato dell'Inter. Queste le sue considerazioni: "Qualcuno fa passare l'idea che parametri zero non esistono più e non si possano fare, qualche ragionamento invece lo stanno facendo.

Non mi sorprenderebbe affatto se arrivasse un 'parametrone zero', così come non mi sorprenderebbe l'arrivo anche di qualche giocatore esperto. L'Inter è tornata a brillare anche dal punto di vista dei conti, anche perché ha ottenuto risultati in campo. E visto che questa strada ha premiato, non credo la vogliano stravolgere. La proprietà ovviamente decide la strategia, ma ci sono dei dirigenti che magari con la diplomazia riescono a ottenere il benestare per alcune operazioni".