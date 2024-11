Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin , giornalista, ha parlato così verso Inter-Arsenal di Champions League di questa sera: " Inzaghi oggi punterà su un discreto turnover. E uno dice: “Ma come, in Champions? Contro l’Arsenal? Ma è matto”. Proprio così. Il motivo è semplice e si riassume facilmente.

1) La nuova Champions ti permette di fare calcoli, soprattutto se hai messo in saccoccia 7 punti nelle prime 3 partite (con 10 sei ai playoff) e ancora di più se domenica hai la partita più importante di questo inizio stagione. Sono calcoli necessari che solo pochissimi squadroni possono permettersi di snobbare. Questo non significa che questa sera i nerazzurri scenderanno in campo per grattarsi la panza, ma è certo che alcuni giocatori fisicamente non al 100% non verranno rischiati dall’inizio, pena il rischio di perderli in vista del match – quello sì fondamentale - di domenica".