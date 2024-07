Biasin: “Inter, Inzaghi valuterà subito Alex Perez. Tra gli accordi c’è…”

Lo spiega anche Fabrizio Biasin nel suo editoriale per TMW: "Purtroppo a Milano non hanno la stessa capacità di spesa dei bergamaschi. Sembra un paradosso, ma aiuta a capire quanto stia cambiando il calcio. Anche per questo è necessario iniziare a guardare un po’ di più ai giovani e infatti, dopo Topalovic, un altro 2006 è appena sbarcato a Milano: Alex Perez, difensore che Inzaghi inizierà subito a valutare, visto che tra gli accordi c’è quello di farlo allenare quasi sempre in prima squadra (dovrebbe comunque giocare per la Primavera).