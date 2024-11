Nel corso dell'ultimo appuntamento su Cronache di Spogliatoio , il giornalista vicino alle vicende interista Fabrizio Biasin ha parlato anche del confronto tra Napoli e Inter in chiave scudetto. Queste le sue considerazioni:

"Le avversarie si sono avvicinate molto all'Inter. Rosa? L'Inter è ancora la squadra più forte, ma il Napoli con 137 milioni investiti, questo allenatore e questa condizione particolare della singola partita a settimana è fortissima. I 25 punti su 30 non stupiscono. Qualcuno dice miracolo, ma non credo. Sono stati bravissimi, però, soprattutto considerando che il Napoli non ha ancora raggiunto il potenziale e questa cosa preoccupa. Questo preoccupa: se sei al 70% e fai filotto, figurati quando riesce pure a ingranare".