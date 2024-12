Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha analizzato così la sconfitta dell'Inter contro il Bayer Leverkusen: "Primo gol subito e prima sconfitta dell’Inter in Champions. Vince il Bayer Leverkusen con merito (0 tiri in porta dei nerazzurri) e tedeschi davvero bravi a togliere ossigeno per tutti i 90’. Le possibilità di qualificazione diretta agli ottavi restano alte (servono 4 punti nelle ultime 2 partite), resta l’amarezza per una partita dove l’Inter per una volta ha solamente subito".