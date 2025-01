L'obiettivo annunciato dal presidente è arrivare a quarti, poi l'Inter è così brava da far credere a tutti che è nettamente la più forte e si fa fregare dal Milan che meritatamente vince lo Scudetto. Ma noi non dobbiamo dimenticarci che dal 2021, da quando c'è Simone Inzaghi, i mercati sono tutti a zero. Anzi il primo è più 80-100 milioni.

A Simone Inzaghi è sempre a zero ma tutte le volte è lui che deve vincere sempre, perché è la squadra la più forte. Ma come fa ad essere la più forte l'Inter se è quattro anni che fa mercato a zero? Non è che per caso l'Inter è la più forte perché è lui che la rende la più forte?"