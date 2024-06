Tra le pagine dell'edizione odierna di Libero, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così dell'Italia a Euro 2024: "È finito il primo giro e dopo il primo giro in qualunque redazione del globo terracqueo si fa sempre una sorta di inutile consuntivo. Perché “inutile”? Perché oggi inizia il secondo giro e tutte le certezze si trasformeranno in dubbi (e viceversa). Va sempre così, ma noialtri non abbiamo imparato la lezione e, quindi, eccoci qui a sentenziare. L’Italia non è la Nazionale più forte tra le 24 in ballo in terra tedesca, ma neppure la figlia della serva. Per capirci, avevamo il timore che agglomerati di fenomeni come Francia e Inghilterra fossero su un altro pianeta, al momento invece possiamo sentirci parte del gruppone che ambisce ad arrivare alla finale di Berlino.