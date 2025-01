Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul momento dell'Inter a 90 minuti dal calcio d'inizio dalla sfida cruciale con il Monaco in Champions League. Queste le sue considerazioni: "All'Inter basta un pareggio per acchiappare un posto nelle prime otto. Battere il Monaco porterebbe 1,6 milioni in più nelle casse rispetto a un pareggio e spingerebbe l'Inter al terzo/quarto posto della classifica. La qualificazione tra le 8 è vitale per evitare il doppio impegno che in qualche modo segnerebbe la sfida scudetto con il Napoli.

Ancora fuori uso Calhanoglu (forse disponibile per il derby, ma solo parzialmente, mentre in futuro bisognerà capire se la giustizia sportiva comminerà una squalifica nell’ambito della faccenda ultras) e Acerbi. Barella, diffidato, partirà dalla panca. Mercato: Palacios in prestito al Monza, tornerà per il mondiale per club. Buchanan in prestito al Villarreal con diritto di riscatto a favore degli spagnoli. Probabile a questo punto l’arrivo di un esterno per completare l’ambaradan (Zalewski piano A, Biraghi piano B).