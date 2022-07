Biasin: “Milenkovic? Non ho la minima idea di quanto costi ma tenderei ad escludere che…”

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha detto la sua su Milenkovic, difensore in uscita dalla Fiorentina e in orbita Inter:

Intervenuto su Twitter, Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha detto la sua su Milenkovic, difensore in uscita dalla Fiorentina e in orbita Inter:

"Non ho la minima idea di dove finirà Milenkovic e quanto possa costare (magari resta a Firenze), ma il pensiero comune del “mezzo giocatore” tenderei ad escluderlo: per quanto mi riguarda Milenkovic è buono come il pane".