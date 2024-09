In collegamento con Pressing, Fabrizio Biasin ha fatto alcune considerazioni sulla prestazione dell'Inter in trasferta contro il Monza di Nesta

"Dopo la partita contro l'Atalanta c'era chi, esagerando, diceva che questo campionato fosse già deciso. Questa, invece, è stata una partita sotto ritmo. Le alternative non hanno reso come i titolari. Questa squadra è fortissima anche nelle alternative, ma ci sono dei giocatori di cui non puoi fare a meno tutti assieme, come Barella, Calhanoglu, Bastoni".