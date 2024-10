Nel suo editoriale per Tmw, il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato la rotonda vittoria dell'Inter in Champions con la Stella Rossa

Nel suo editoriale per Tmw, il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato la rotonda vittoria dell'Inter in Champions con la Stella Rossa:

"Ottima Inter in Champions: funziona il turnover, la porta resta inviolata e arrivano risposte confortanti da Taremi (due assist e un gol, il migliore) e Arnautovic (partita di grande impegno). Inzaghi lo sa: dare un valore a tutti i componenti della rosa è l’unico modo per arrivare in fondo a tutte le competizioni.