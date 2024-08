Manca pochissimo alla chiusura del calciomercato estivo. La tifoseria dell'Inter ha vissuto questi mesi con emozioni discordanti. Da una parte la fiducia al gruppo dello scorso anno, che ha vinto lo scudetto ed è entrato nella storia con la seconda stella. Dall'altra la preoccupazione per la consapevolezza di aver integrato solo tre rinforzi, anche se di livello. Giorni fa Biasin sottolineava proprio questo concetto: "4 mesi fa l’Inter vinceva lo scudetto. Questo gruppo è stato confermato in toto e arricchito con 3 rinforzi di livello. Nonostante tutto c’è chi storce il naso: “Serve di più”. Qui non si tratta di accontentarsi ma di dare fiducia a chi, 4 mesi fa, ha fatto questa cosa qua".