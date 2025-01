Si parla anche di Inter e, nello specifico, del difficile momento di Lautaro Martinez negli studi di Pressing, su Mediaset. Fabrizio Biasin ha sottolineato l'importanza dell'attaccante argentino che, pur non marcando il tabellino come in passato, svolge un ruolo comunque fondamentale nel gioco nerazzurro: "Lautaro? Ha un problema personale sui suoi numeri. Ma, se l'Inter si può permettere di avere Dumfries e Dimarco che a turno fanno i centravanti e altri che inseriscono è perché ci sono degli attaccanti che hanno sposato una filosofia che non è così automatico che venga sposata. Se l'Inter funziona è anche perché Lautaro a volte prende la palla a centrocampo", ha detto il giornalista.

Sandro Sabatini, intervenuto sulla questione, ha risposto: "Se Lautaro segna, l'Inter è una squadra di altissimo livello, sia in campionato che in Champions League. Ma se Lautaro non segna, possono segnare tutti, l'Inter non è al top". Ma, a quel punto, gli animi si sono accesi, visto che Biasin ha incalzato: "Sandro, una domanda: qual è la squadra che al momento ha il maggior numero di gol segnati?". "Io sto parlando di Lautaro e dell'Inter. Se devi farmi l'esame con le statistiche, dimmelo prima che mi preparo. A me non me ne frega nulla di chi ha segnato di più", la risposta piccata di Sabatini.