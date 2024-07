“Man mano che il tempo passa e ogni volta ci sono meno calciatori che meritano di essere guardati, e ogni volta che la partita che si svolge è meno piacevole, questo aumento artificiale di spettatori subirà un taglio. Perché il calcio non è cinque minuti di azione, è molto di più. È un'espressione culturale, una forma di identificazione... Dite a un uruguaiano di guardare le azioni salienti della Celeste... Ce ne saranno sempre di più, ma non ha nulla a che fare con l'essenza che ha permesso a un popolo di innamorarsi di una nazionale. Immaginate cosa è successo al calcio, come lo sport, che appartiene al popolo... Perché i poveri hanno pochissimo accesso alla felicità, perché non hanno i soldi per comprarla. Il calcio, essendo gratuito, è di origine popolare... Questo calcio, una delle poche cose a cui i più poveri potevano aggrapparsi, non ce l'hanno più. Perché a 17 anni Endrick, l'ala del Palmeiras...".