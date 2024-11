La prossima firma nell'agenda dell'Inter è quella di Yann Bisseck . Accordo trovato da tempo con il difensore tedesco che prolungherà fino al 2029. Grande crescita per il giocatore, sotto la guida di Inzaghi, la proprietà ha voluto investire su di lui per il futuro.

"L’Inter l’anno scorso lo aveva scovato dall’Aarhus, in Danimarca, pagandolo 7,2 milioni e oggi il valore del suo cartellino non è inferiore ai 30 milioni. In estate i dirigenti nerazzurri hanno rifiutato 25 milioni dal West Ham. Il centralone tedesco passerà dai 750mila euro a stagione attualmente in busta paga a 1,5 milione e mezzo più bonus annui fino al 2029: adeguamento meritato.Tra oggi e domani sarà ufficializzato il rinnovo di Yann Bisseck, che ha firmato fino al 2029, poi sarà la volta di Dumfries, altro prolungamento già chiuso e in attesa di annunci ufficiali", scrive La Gazzetta dello Sport.