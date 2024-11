Il difensore ha raggiunto un accordo per il rinnovo del suo contratto fino al 2029. L'ufficialità verrà data a breve

L'Inter è concentrata sul presente e sull'attuale stagione molto impegnativa, ma la dirigenza nerazzurra lavora anche per il futuro. Presto verrà ufficializzato un importante rinnovo di contratto.

Come sottolinea il Corriere dello Sport "Tutto fatto per il rinnovo di Bisseck. E, a stretto giro di posta, arriverà anche l’annuncio ufficiale. La trattativa si è chiusa a inizio settimana: il difensore si lega al club nerazzurro fino al 2029 (un anno in più) e il suo ingaggio passa da 700mila euro a circa un milione e mezzo".