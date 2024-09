Boban: “Inter favorita per lo scudetto e può competere anche per la Champions”

Zvone Boban ha lasciato il suo incarico di capo del calcio dell’Uefa il 25 gennaio (era entrato nel 2021 lavorando al fianco del Presidente) con una lettera pubblica in cui prendeva fermamente le distanze, per ragioni etiche e morali, dalla decisione di Ceferin di modificare lo statuto per consentirgli di ricandidarsi ed essere rieletto nel 2027. Ecco le parole dell’ex giocatore del Milan alla Gazzetta dello Sport sull’Inter di Simone Inzaghi. «Favorito in Champions League? Le solite due: Real Madrid e Manchester City».