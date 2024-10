"Credo e ho sempre pensato che il mestiere dell'arbitro sia difficilissimo. Oggi è meno complicato, visto che hanno molti più aiuti rispetto a prima. Oggi non accetto più l'errore perché hai talmente tanti strumenti...Fare l'arbitro è difficile perché non ti danno modo di crescere bene, devi avere una personalità spiccata ma fare l'arbitro fin dalle prime categorie è diventato qualcosa di difficile. Appena decidi una cosa, succede il finimondo fin dai dilettanti. Nessuno lo vuole più fare questo mestiere, perchè è tutto un contesto sbagliato. Tornando alla Serie A, non c'era l'espulsione di Reijnders, c'era quella di Romagnoli e quella di Cristante. Ma come non hanno fatto a non vedere il primo e ultimo caso?".