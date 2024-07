Una responsabilità che ha Spalletti?

"Non ce l'ho con Spalletti, ha sbagliato sicuramente qualcosa ma sono rimasto estremamente deluso dall'atteggiamento di tantissimi giocatori. Non correvano proprio. Vedevo una Svizzera che andava al doppio e Fagioli e Barella che camminavano, ma anche tutti gli altri. Nessuno sapeva cosa fare. Di Lorenzo se voleva rilanciarsi si è svalutato, perché è stato inguardabile. Le partite le puoi pure perdere, ma farlo così e contro una Svizzera che è inferiore, come fai? Nessuno andava a riempire l'area. Il secondo gol dopo 20" Fagioli è riuscito a sbagliare quel passaggio...una Nazionale come la nostra non può uscire in questa maniera. Secondo me ad oggi se vuoi giocare a calcio devi giocare a 200 all'ora. Se devi fare questo gioco, metti Frattesi e non Cristante, altrimenti sei te che la vuoi perdere".