Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha fatto il punto sull'Italia in vista della sfida di domani sera contro la Svizzera:

Italia contro la Svizzera, quante possibilità di passare?

"Continuo a dire che l'Italia e forte e non dobbiamo avere paura della Svizzera. Ci deve essere rispetto per una Nazionale che ha fatto un ottimo cammino, ma noi siamo forti e andremo avanti. C'è troppo scetticismo per una squadra che ha espresso sì poco, ma ha potenzialità. Con la Croazia si è sbagliato tanto ma nel secondo tempo ho visto qualcosa. Se pensi che con la Svizzera devi uscire, con l'Inghilterra neanche giochi".