Le parole dell'ex calciatore: "Pellegrini? Ieri non è stato fischiato, per fortuna, nè nel pre-partita nè nel corso dell'incontro. Detto questo, in questo momento è in confusione"

L'ex calciatore e allenatore Massimo Bonanni , intervenuto a TMW Radio, ha parlato così del pareggio di ieri dell'Italia : "Mi è dispiaciuto da morire che all'inizio soprattutto, sia nel ricordo di Schillaci e che al momento dell'inno molta gente ancora doveva arrivare. Detto questo, bel primo tempo, dove sono strasicuro che se fossimo rimasti in 11 avremmo vinto la partita perché eravamo in totale controllo. Mi è piaciuto Ricci, Cambiaso ma ancor di più Tonali. Continuo a vedere in grossa difficoltà Di Lorenzo. Pellegrini? Ieri non è stato fischiato, per fortuna, nè nel pre-partita nè nel corso dell'incontro.

Detto questo, in questo momento è in confusione. Non gli gira nulla, sta vivendo un momento difficile, Bastoni ha fatto un errore ma lui lo ha fatto molto più grande. Non serviva a niente, eri 1-0. Lui per me è un giocatore normalissimo, vederlo anche con la 10 della Nazionale è qualcosa di importante, perché ci ricordiamo i suoi predecessori. Per me è un numero 10 ma una buona mezzala. E' un giocatore che gli pesa un po' tutto, la fascia della Roma e le responsabilità che gli si danno. E' un giocatore di una media buona squadra e non può essere rappresentativo di una squadra importante come la Roma o come la Nazionale. Il miglior giocatore delle prime giornate? Forse Thuram".