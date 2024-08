Dalla Francia arrivano ulteriori conferme sul passaggio, sempre più vicino, di Valentin Carboni all'Olympique Marsiglia. Anche lo stesso Marotta, in un'intervista rilasciata in settimana, aveva chiarito come l'operazione fosse in fase di definizione. Stando a quanto riportato da Santi Aouna, giornalista di Foot Mercato, l'accordo tra l'Inter e il Marsiglia è totale. Come anche anticipato ieri da Fcinter1908.it, l'affare si chiude in prestito con diritto di riscatto in favore del Marsiglia sulla base di 36 mln di euro, con l'Inter che ha il controriscatto a 40. I nerazzurri incasseranno circa un milione per il prestito oneroso di questa stagione.