Borghi: “Inter come un vino pregiato e d’annata. L’unica cosa che rischia…”

Il pensiero del telecronista sui nerazzurri reduci dalla prima sconfitta stagionale in Champions League a Leverkusen

Stefano Borghi, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato dell'Inter dopo la sconfitta dei nerazzurri in Champions League due giorni fa contro il Bayer Leverkusen in Germania. Queste le sue considerazioni sul momento della squadra di Inzaghi:

"L'Inter è sicuramente una bottiglia di vino pregiato e d'annata: in queste bottiglie spesso c'è un filo di fondo da evitare e quello dell'Inter può essere il rischio di andare verso la gestione e un grande club non deve farlo. Un top club non si può permettere l'eccesso di prudenza che porta a gestire. Questo era comunque il momento migliore possibile se doveva arrivare una sconfitta".