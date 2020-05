Borghi: “Lautaro? L’avrei visto meglio alla Juventus. Può fare molto bene al Barcellona”

L’ex ct del Cile, Claudio Borghi, in un’intervista concessa al Mundo Deportivo, ha parlato dell’interesse del Barcellona per Lautaro Martinez: “Quello che Lautaro ha fatto al Racing e in Nazionale è stato molto importante. Il suo trasferimento all’Inter mi ha lasciato dei dubbi, perché non è una squadra che attacca per tutto il tempo e che gioca bene. È una squadra che ha “garra” e forza. L’avrei visto meglio alla Juventus. Ma la verità è che Lautaro sta facendo molto bene. Lukaku gli ha dato una grande mano, perché fa gli sforzi fisici e Lautaro è più tecnico. Ora, soddisfare le aspettative del Barcellona è difficile, Griezmann fa fatica. Era un giocatore dell’Atletico, ed è molto diverso al Barça. Lì devi rendere al massimo ogni fine settimana, devi vincere e fare bel gioco“.

“Il parere di Messi? Non ho mai sentito che Leo non volesse qualcuno. Anzi. Quando stavano per vendere Vidal, a quanto mi è stato raccontato, Messi disse “resta qui”. Oggi il Barcellona ha bisogno di un 9 a causa dei problemi di Luis Suarez. Non so quale sia l’idea di Suarez e quale sia l’idea del club con lui. Ma penso che Lautaro abbia le caratteristiche che il Barcellona ha sempre cercato“.

“Lautaro è un giocatore già pronto e che può fare molto bene al Barcellona. Il problema è che a volte avere un giocatore d’area di rigore forte e di grande valore non è un buon affare per il Barça, che di solito gioca con calciatori che si inseriscono, che arrivano da dietro, che tagliano dall’esterno, che devono prendere decisioni in spazi ristretti . Lautaro, sebbene sia molto forte, non è una torre, sa arrivare da dietro e sa giocare, non fa solo gol“.