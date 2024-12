Edoardo Bove al 17' si è accasciato improvvisamente a terra. I giocatori sono scoppiati in lacrime chiedendo l'intervento dell'ambulanza

Al capezzale di Edoardo Bove, al pronto soccorso di Careggi, sono arrivati il padre, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, e la sindaca di Firenze Sara Funaro. Il giovane centrocampista viola, prima di sentirsi male, aveva preso una botta fra il torace e la milza, dopo uno scontro di gioco con Dumfries. Di lì a poco Bove si era cambiato la maglia, restando per qualche secondo a torso nudo. Stando alle indiscrezioni si sarebbe rivolto di li a poco alla propria panchina per rivelare di avvertire qualche capogiro, poi il malore che gli ha anche provocato un arresto cardiaco quando era in ambulanza.