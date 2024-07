Braglia: “Inter, mercato già finito. Così può arrivare in fondo in Champions”

Milan, ci si aspetta ancora il n.9, come ha detto Fonseca:

"Di nomi se ne fanno tanti ma poi non si arriva al dunque. Per il tifoso sarebbe auspicabile che si arrivi alla formazione di una rosa di livello. I malumori crescono, dimostrano che c'è una comunicazione deludente. Devono capire i fondi che la comunicazione nel mondo del calcio è molto importante".

"E' difficile dirlo oggi, perché per me sarebbe l'ennesimo errore allontanarlo. La non reazione del gruppo però è uno dei segnali che c'era qualcosa contro l'allenatore, che qualcuno remasse contro".