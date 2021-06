Brambati: “Spalletti? DeLa deve spiegare dove vuole arrivare con lui. All’Inter…”

Le considerazioni dell'ex calciatore e operatore di mercato a proposito del nuovo allenatore del Napoli

"Io vorrei capire l'obiettivo che si propone la società. Lo dovrebbe spiegare De Laurentiis il motivo dell'addio di Gattuso e dove vuole arrivare con Spalletti. Vuole combattere per lo Scudetto o per entrare in Champions? Spalletti negli ultimi anni ha sempre raggiunto l'obiettivo che gli è stato chiesto. All'Inter non volevano lo Scudetto ma il ritorno in Champions, e lui c'è riuscito".