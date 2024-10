Marco Branca, ex dirigente dell'Inter, è intervenuto sul canale YouTube del giornalista Gian Luca Rossi. Tra i temi, un confronto fra l'Inter del Triplete e quella attuale:

"A un certo punto stavamo perdendo Scudetto e Champions League. A due minuti dalla fine a Kiev pareggiavamo. Oggi puoi tenere in forma mentalmente e fisicamente più giocatori con i cinque cambi. In questa Inter Taremi mi piace, Arnautovic spero sia meno bersagliato dagli infortuni. Lautaro Martinez e Thuram sono forti: se hanno l’ambizione, possono farcela quest’anno. Di irripetibile non c’è niente, c’è sempre qualcun altro che alla fine lo fa. Noi siamo strafelici di aver vissuto quel periodo, ma mi auguro che ce ne siano altri nel prossimo futuro dell’Inter".