Torino, maglia celebrativa per Bremer dopo le 100 presenze in granata

Alessandro Cosattini

Maglia celebrativa in casa Torino per Gleison Bremer. Il difensore granata, seguito da vicino dall'Inter in vista dell'estate, è stato premiato per le 100 presenze con la casacca del club. Ecco il post su Twitter, con Bremer - fresco di rinnovo di contratto fino al 2024 - accanto al direttore sportivo del Torino Vagnati.