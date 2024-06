Oggi si sfidano le due squadre del girone dell'Italia: in campo in regia i due giocatori che hanno giocato insieme nell'Inter

"Marcelo e Kristjan sono stati un anno insieme alla Pinetina, con una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia vinte, ma anche con una Champions League persa nella finale contro il Manchester City. Stesso spogliatoio e stesso ruolo, quello di regista davanti alla difesa. Le loro strade si sono separate la scorsa estate, quando Brozo ha accettato l’offerta dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo ed è volato in Arabia Saudita per guadagnare 27 milioni netti a stagione. Il suo 2022-23 era stato travagliato a causa degli infortuni e la sua prolungata assenza, pre e post Mondiale, aveva spinto Inzaghi ad affidare il ruolo di cardine davanti alla difesa a Calhanoglu, diventato titolare inamovibile. A Istanbul nel ko contro la formazione di Guardiola Marcelo ha giocato per l’ultima volta con la maglia dell’Inter, portando al braccio anche la fascia da capitano, poi i saluti e i ringraziamenti via social ai tifosi e al club per gli 8 anni trascorsi a Milano", racconta La Gazzetta dello Sport.