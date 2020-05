Inter, Sensi si allena e Brozovic lo prende in giro dalla distanza

In mezzo al campo dell’Inter, punto di riferimento per Conte e per i suoi compagni, Brozovic si è fatto conoscere anche per la sua epic ironia.

E così ieri è stato protagonista di un siparietto a distanza, ovviamente, con Sensi. Il croato aveva finito la sua seduta individuale e stava per uscire dal centro sportivo di Appiano Gentile.

Ma prima di attraversare il cancello esterno si è fermato sulla strada che porta ai parcheggi, dove ci sono anche i campi di allenamento. E dall’auto si è messo ad incitare Sensi e a scherzare con il compagno di reparto: “Sensi, vai, corri”, gli ha urlato dal finestrino, prima di lasciare la Pinetina.

(Fonte: SS24)