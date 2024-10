Comincia male la stagione casalinga dell’Asd Altarese-1929 - FcInter1908 che nella prima partita al Fornaciari, la seconda del Girone A di Prima categoria ligure, subisce una sonora sconfitta, ampiamente meritata, da parte del Baia Alassio Auxilium. L’assenza dell’attaccante Zunino, i pochi minuti sulle gambe del nuovo arrivato Craviotto e la solidità dell’Alassio, fra le favorite per la vetta della classifica, non possono essere giustificazioni per questo passo indietro rispetto alla trasferta di Dego. “Ci siamo fatti due gol da soli: questo è il primo momento di difficoltà e dobbiamo fare tesoro degli errori fatti. Questo schiaffo sarà salutare”, ha sottolineato il direttore sportivo Jacopo Provato al termine della partita.

Partita compromessa nei primi minuti, con la nostra compagnie già sotto per 0-2 al sesto minuto. In entrambi i gol responsabilità oggettiva della difesa. Grande incomprensione sul primo tra Fradella e Matteo Gallo che, per rinviare, colpisce Fabio Gallo. Autogol da antologia e subito 0-1. Errore sulla diagonale nell’azione del secondo gol, nato da una spizzata di testa a centrocampo: Sacco è lesto ad approfittare del gentile omaggio e a battere il portiere. Due schiaffi ravvicinati che svegliano parzialmente la squadra che, dopo alcune azioni interessanti ma concluse male, ha la grande occasione per riaprire la partita: Ndjaie si libera di un difensore al limite dell’area ma davanti al portiere spara alto. Un scossa che dovrebbe lasciare sperare in un secondo tempo diverso dell’Altarese.