Cambio di modulo? Conte ha iniziato la sua carriera con un 4-2-4 divertentissimo, anche se ha vinto con Juve, Inter e Chelsea con la difesa a tre. Il mercato che ha fatto il Napoli è teso proprio a cambiare qualcosa in corso d’opera. Ci sono tanti giocatori offensivi che potrebbero portare la squadra a giocare con il 4-2-3-1. Non penso che provare a mutare il sistema di gioco metterebbe in confusione la squadra, anche perché la difesa a tre non è mai pura, ormai il calcio di oggi è ‘fluido’, elastico".