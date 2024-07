"Al Napoli non so se serve anche una mezz’ala alla Zielinski, dipende da come vorrà giocare Conte, perché se pensa di giocare con un centrocampo a due non penso che ce ne sia bisogno. Di Lorenzo secondo me può giocare da braccetto, perché è un ruolo che ricopriva in un certo senso anche con Spalletti, perché da terzino veniva a giocare dentro per costruire il gioco, lasciando l’ampiezza a Politano. Inoltre, con il passare degli anni, chi è abituato a giocare da terzino, avendo capacità tattica e bravura nel palleggio come lui, può fare molto bene nel ruolo di ‘braccetto’. E in tal senso anche Olivera può giocare in quel ruolo, nel centro-sinistra, ma è chiaro che vedere insieme Di Lorenzo e Olivera da braccetti sarà difficile".