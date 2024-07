Bucchi: “Napoli? Credo in Conte, ma difficile essere alla pari con l’Inter”

L'ex attaccante del Napoli Christian Bucchi ha parlato ai microfoni di Radio Punto Zero della formazione partenopea partendo da Victor Osimhen: "Credo che la partenza di Osimhen sia difficile per tanti fattori: il feeling con Conte, l'arrivo dell'allenatore che dà un progetto deciso e, poi, a livello economico è un’operazione difficile, a meno che non trovi gli arabi che facciano follie. In Europa è difficile che facciano questo investimento e devi portarlo a guadagnare più di quanto guadagni al Napoli.