Marco Bucciantini, opinionista per Sky Sport, ai microfoni di Messinasportiva.it ha dato il suo giudizio sulle squadre B in Serie C: “Per anni di fatto abbiamo avuto soltanto una seconda squadra, la Juventus, poi si è aggiunta l’Atalanta, ora ne abbiamo un’altra, il Milan Futuro. Non possiamo però fare una valutazione in merito. Erano un’esigenza imprescindibile e inderogabile del calcio italiano, è stata data la possibilità di farlo e non l’ha sfruttata praticamente nessuno. Siamo sempre lì, poteva essere un modo per ridare i riflettori alla Serie C e competitività al campionato. Avrebbero permesso una sproporzione nel primo calcio professionistico, dove ci sono troppe squadre.