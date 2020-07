Bucciantini: “Inter meno distante dalla Juve: ecco cosa ha fatto la differenza. Lautaro…”

Marco Bucciantini, opinionista di Sky Sport, ha parlato nel post partita contro il Napoli dell’Inter di Antonio Conte: “Meno gol subiti e più gol fatti: l’Inter deve credersi meno distante di quanto pensi dalla Juve. La differenza l’hanno fatta gli scontri diretti. Oggi l’Inter attaccava con tutta la squadra: non è un cosa se in area avversaria c’erano tre difensori in occasione del gol di D’Ambrosio. Lautaro fa un gol di voglia: la calcia benissimo in occasione del 2-0. Bastoni e D’Ambrosio hanno un’applicazione più umile di quel ruolo: sono meno campioni ma hanno più naturalezza“.