Bucciantini: “Perisic? Più probabile che i top vadano via dalla Serie A invece del contrario”

“Prima il calciomercato ci sorprendeva di più. Arrivavano pochi giocatori e spesso non si conoscevano le operazioni. Il calcio italiano non è attraente per cui anche quest'anno credo che non arriveranno grandi nomi. Lo stesso Di Maria ha più di un dubbio nonostante la destinazione sia la migliore, probabilmente, squadra italiana. Per ora se n'è andato Perisic per cui è più probabile che i grandi giocatori vadano via piuttosto che arrivino. Il Napoli potrebbe migliorarsi con una campagna acquisti che diversificherebbe il modo di giocare in campo. Ad esempio, se Spalletti decide di giocare con Osimhen, andando via alcuni attaccanti, ma prendendo altri che aiutino Osimhen ad esprimersi meglio, ne gioverebbe".