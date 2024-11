"Nella testa di chi ha visto la gara (a Verona, ndr) rimane impressa la cavalcata con tanto di doppio dribbling secco lungo la fascia destra, ma i numeri dicono anche di più. 100% di passaggi completati, 4 cross tentati col 50% di riuscita, 67% di duelli vinti e soprattutto 3 dribbling tentati e riusciti con 2 falli subiti. Il dato del dribbling, in particolare, è da record in rosa perché in soli 16 minuti Buchanan è riuscito a fare meglio di tutti gli altri elementi della rosa in tutte le altre partite giocate. Il miglior giocatore per dribbling tentati/riusciti è Marcus Thuram che però arriva al massimo a 2 in una singola gara. L'unico giocatore ad essere arrivato a 3 dribbling riusciti è stato Nicolò Barella contro l'Empoli (...).