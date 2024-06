Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Igor Budan , ex attaccante, ha parlato così in vista di Italia -Croazia di lunedì: “Ho avuto Spalletti come allenatore al Venezia, mi ha trasmesso tanto a livello di gioco e dal punto di vista tattico. Sono stato felice di averlo avuto come tecnico. Cosa ha sbagliato ieri in Italia-Spagna? Penso che gli Azzurri abbiano fatto il massimo, non era facile. La Spagna è veramente forte con le due ali d’attacco che hanno fatto benissimo. La Spagna ha dominato in tutti reparti per 90 minuti e penso che sia una squadra candidata per la vittoria finale dell’Europeo.

La Croazia male fin qui? Si sono accumulate un po’ di cose. Si è scelto di puntare sui leader degli anni passati che hanno fatto benissimo. Non è facile mettere in panchina calciatori di grande calibro in una manifestazione del genere. Per esempio Modric non è facile metterlo in panchina. Sono curioso di vedere il match contro l’Italia perché con gli Azzurri non abbiamo mai perso. Vedremo. Il calo di Brozovic? Penso che il campionato arabo, nonostante i tanti calciatori forti arrivati, non è proprio paragonabile alla Serie A. La mentalità è diversa, non è facile poi tornare a giocare ad alti livelli come in queste competizioni".